На скоростной трамвай в Саратове потребуется миллиард рублей

СЕГОДНЯ 15:36 2019-04-11T15:37:07+03:00

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В музее «Россия — моя история» в Саратове сегодня совещание по вопросам развития Саратовской агломерации проводит председатель государственной думы Вячеслав Володин.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», один из основных докладов сделал глава Саратова Михаил Исаев. Он затронул две темы: развитие сети скоростного трамвая и благоустройство города.

- Скоростной трамвай позволит сделать передвижение по городу более комфортным и привлекательным для горожан, — считает Михаил Исаев. По его словам, кроме этого развитие этого вида транспорта улучшит экологическую ситуацию в городе.

Трамвайные пути, при этом, предлагается сделать выделенными и огражденными. Расписание движения скоростного трамвая будет высокоточным и не зависящим от пробок в городе. Кроме этого, пассажиры смогут избегать большого количества пересадок, а оплата за проезд будет единоразовой.

Генпланом Саратова утверждены в качестве магистральных трамвайные маршруты:

- № 3 и № 9, которые соединяют самые крупные районы Саратова, Ленинский и Заводской, с центром;

- № 11, который курсирует из поселка Солнечный в центр Саратова.

Кроме того, планируется трансформация подвозящих маршрутов №8 и № 10.

Что касается экономики, то цена новых вагонов обойдется примерно в 30 млн рублей за одиночные и 100 млн рублей — за сцепные. При этом необходимо также провести мастабную реконструкцию путей с заменой рельсов, шпал, щебневого основания, контактной сети и опор. Потребуется около миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU