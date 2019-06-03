Дмитрий Тепин будет руководить Энгельсским районом
Кандидатуру бывшего министра строительства представили районным депутатам
Дмитрий ТепинФото: Ольга Симонова
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В Энгельсе состоялось заседание депутатов районного собрания. Бывший глава района Александр Стрелюхин представил своего преемника — Дмитрия Тепина.
Как ранее сообщала «КП-Саратов», Дмитрий Тепин ушел с поста министра строительства и ЖКХ, сменив в Энгельсском районе Стрелюхина, который стал вице-губернатором области — председателем правительства.
Исполнять обязанности главы района Тепин будет уже с завтрашнего дня, 4 июня.
ИСТОЧНИК KP.RU