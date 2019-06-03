Дмитрий Тепин будет руководить Энгельсским районом

СЕГОДНЯ 13:10 2019-06-03T13:17:25+03:00

Изменить размер текста: A A

В Энгельсе состоялось заседание депутатов районного собрания. Бывший глава района Александр Стрелюхин представил своего преемника — Дмитрия Тепина.

Как ранее сообщала «КП-Саратов», Дмитрий Тепин ушел с поста министра строительства и ЖКХ, сменив в Энгельсском районе Стрелюхина, который стал вице-губернатором области — председателем правительства.

Исполнять обязанности главы района Тепин будет уже с завтрашнего дня, 4 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU