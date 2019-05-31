Пресс-служба губернатора: Документов о делегировании Тепина в Энгельс пока нет
Руководитель пресс-службы губернатора Нина Попова заявила «КП-Саратов», что официальных документов о том, что Дмитрий Тепин будет предложен главой региона на пост главы Энгельсского района — нет.
- О таком решении не слышала, официальных документов в пресс-службу о таком решении не предоставляли, — прокомментировала Попова информацию о возможном новом месте работы Тепина.
Напомним, глава Энгельсского района Александр Стрелюхин на сегодняшнем заседании областной думы будет согласован депутатами на должность вице-губернатора — председателя правительства Саратовской области. На освободившееся место предложат кандидатуры, которые рассмотрят депутаты Энгельсского совета.
Дмитрий Тепин несколько лет работал в Энгельсском районе, пока в 2012 году не стал замминистра строительства и ЖКХ, а затем с 2013 возглавил министерство.
Сам Дмитрий Тепин для комментариев недоступен. Напомним. 27-28 мая он в составе российской делегации принимал участие в Первой Ассамблее ООН-Хабитат по населенным пунктам в Найроби, Кения.
После вылета в Африку Дмитрий Тепин в министерство еще не возвращался.
ИСТОЧНИК KP.RU