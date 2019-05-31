2019-05-31T10:35:56+03:00
Политика

Александр Стрелюхин стал председателем правительства Саратовской области

Депутаты облдумы поддержали его кандидатуры
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Александр СтрелюхинАлександр Стрелюхин
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Депутаты Саратовской областной думы согласовали Александра Стрелюхина на должность вице-губернатора — председателя правительства Саратовской области.

- Понимаю всю меру своей ответственности. Таблетку, которую можно выпить и вылечить болезнь, нет. Только совместный монотонный и упорный труд может привести к тому, чтобы население почувствовало изменения к лучшему, — сказал Стрелюхин в ответном слове

Он поблагодарил депутатов и губернатора за доверие.

Александр Стрелюхин работал ранее во главе областных промпредприятий, в региональном правительстве, в областной думе. С лета 2017 года он возглавлял Энгельсский район.

ИСТОЧНИК KP.RU

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