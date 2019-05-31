Александр Стрелюхин стал председателем правительства Саратовской области
Депутаты Саратовской областной думы согласовали Александра Стрелюхина на должность вице-губернатора — председателя правительства Саратовской области.
- Понимаю всю меру своей ответственности. Таблетку, которую можно выпить и вылечить болезнь, нет. Только совместный монотонный и упорный труд может привести к тому, чтобы население почувствовало изменения к лучшему, — сказал Стрелюхин в ответном слове
Он поблагодарил депутатов и губернатора за доверие.
Александр Стрелюхин работал ранее во главе областных промпредприятий, в региональном правительстве, в областной думе. С лета 2017 года он возглавлял Энгельсский район.
ИСТОЧНИК KP.RU