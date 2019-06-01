Сайт «КП-Саратов» уверенно держится в лидерах местных СМИ
По итогам мая он занимает второе место
Данные портала LiveInternet.ru за последний 31 день
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Среди новостных сайтов саратовских СМИ «КП-Саратов» стабильно удерживается в тройке лидеров.
По данным сервиса LiveInternet.ru, сайт «Комсомолки» по итогам мая вновь занял второе место по посещаемости, как в апреле и марте.
При этом у «КП-Саратов» самый большой в ТОП-10 приток местных читателей – 45%. Для сравнения, у лидеров рейтинга этот показатель составляет 27%, а у «бронзового» призера – ИА «Версия-Саратов» – 19%.
Четвертое место по итогам мая досталась СарБК, а пятое – «Саратов 24».
ИСТОЧНИК KP.RU