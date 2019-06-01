2019-06-01T16:08:44+03:00
Общество

Сайт «КП-Саратов» уверенно держится в лидерах местных СМИ

По итогам мая он занимает второе место
Екатерина Семенова
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Данные портала LiveInternet.ru за последний 31 деньДанные портала LiveInternet.ru за последний 31 день
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Среди новостных сайтов саратовских СМИ «КП-Саратов» стабильно удерживается в тройке лидеров.

По данным сервиса LiveInternet.ru, сайт «Комсомолки» по итогам мая вновь занял второе место по посещаемости, как в апреле и марте.

При этом у «КП-Саратов» самый большой в ТОП-10 приток местных читателей – 45%. Для сравнения, у лидеров рейтинга этот показатель составляет 27%, а у «бронзового» призера – ИА «Версия-Саратов» – 19%.

Четвертое место по итогам мая досталась СарБК, а пятое – «Саратов 24».

ИСТОЧНИК KP.RU

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