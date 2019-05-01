2019-05-01T08:39:19+03:00
Общество

«КП-Саратов» сохраняет лидирующие позиции среди областных СМИ

По итогам апреля саратовская «Комсомолка» уверенно удерживает второе место среди местных информационных интернет-ресурсов
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Страница сервиса www.liveinternet.ruСтраница сервиса www.liveinternet.ru
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По данным сервиса Лайфинтернет (www.liveinternet.ru), в апреле сайт «КП-Саратов» был вторым по посещаемости среди всех информационных ресурсов области.

На третьем месте ИА «Версия-Саратов», на четвертом – СарБК, замыкает пятерку самых посещаемых информационных сайтов «Свободные новости».

Стоит отметить также, что процент пользователей из Саратовской области сайта «КП-Саратов (47%) значительно превышает количество саратовских читателей у лидера рейтинга – ИА Взгляд-инфо (28%).

ИСТОЧНИК KP.RU

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