«КП-Саратов» сохраняет лидирующие позиции среди областных СМИ
По итогам апреля саратовская «Комсомолка» уверенно удерживает второе место среди местных информационных интернет-ресурсов
Страница сервиса www.liveinternet.ru
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По данным сервиса Лайфинтернет (www.liveinternet.ru), в апреле сайт «КП-Саратов» был вторым по посещаемости среди всех информационных ресурсов области.
На третьем месте ИА «Версия-Саратов», на четвертом – СарБК, замыкает пятерку самых посещаемых информационных сайтов «Свободные новости».
Стоит отметить также, что процент пользователей из Саратовской области сайта «КП-Саратов (47%) значительно превышает количество саратовских читателей у лидера рейтинга – ИА Взгляд-инфо (28%).
ИСТОЧНИК KP.RU