Сайт «КП-Саратов» продолжает удерживать второе место по посещаемости среди областных СМИ

СЕГОДНЯ 07:31 2019-04-01T07:56:08+03:00

Данные портала LiveInternet.ru за последние 31 день

Местные пользователи составляют 44% от всех посетителей сайта «КП-Саратов»

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По итогам марта сайт «КП-Саратов» снова занял второе место по посещаемости среди региональных СМИ. Данные приводит портал LiveInternet.ru, чьи счетчики более 15 лет собирают статистику сайтов по всей России.

На третьем месте находится ИА «Версия-Саратов», на четвертом — «СарБК».

Из всех посетивших сайт «КП-Саратов» в течение марта 44% составили местные, региональные пользователи, у лидера рейтинга — «Взгляд.Саратов» — этот показатель составил 26%.

ИСТОЧНИК KP.RU