Саратовский министр строительства и ЖКХ Тепин улетел в Африку

СЕГОДНЯ 15:26 2019-05-27T16:42:20+03:00

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Министр строительства и ЖКХ Саратовской области Дмитрий Тепин обсудит программы, направленные на пространственное развитие, создание комфортных условий для жизни, а также формирование благоприятной городской среды. В составе российской делегации 27-28 мая он принимает участие в Первой Ассамблее ООН-Хабитат по населенным пунктам (ООН-Хабитат)

В столице Кении — Найроби — российская делегация примет участие в первом заседании главного управленческого органа (ассамблеи) ООН-Хабитат. У Тепина планируется встреча с заместителем министра жилья, городского и сельского строительства Китайской Народной Республики Ни Хонгом.

- Ассамблея ООН-Хабитат принимает решения, формирующие глобальную урбанистическую повестку дня, рассматривает основные направления, нормы и стандарты в сфере развития населённых пунктов и устойчивой урбанизации, а также вырабатывает рекомендации по реализации «Новой программы развития городов», Целей устойчивого развития и других глобальных программ действий, — сообщили в региональном Минстрое.

ИСТОЧНИК KP.RU