2019-05-22T15:50:05+03:00
Происшествия

Роман Бусаргин прокомментировал массовое «минирование» торговых центров в Саратове

Пока не ясно, кто за этим стоит
Дарья Вострикова
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Роман БусаргинРоман Бусаргин
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Сегодня, 22 мая, в Саратове произошло событие, очень напоминающее осень 2017 года: массовая эвакуация людей из торговых центров из-за того, что они якобы «заминированы».

Оцеплены десятки ТЦ, людей вывели на улицу, здание проверяют кинологи.

- Оперативные службы выполняют все положенные действия. В торговых центрах ничего опасного не нашли. Пока не ясно, кто звонил, этим занимаются специальные службы — рассказал «КП-Саратов» зампред правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

Сейчас уже эвакуированы почти все торговые центры Саратова и Энгельса.

Также эвакуация прошла в аэропорту и на вокзалах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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