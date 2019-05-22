Роман Бусаргин прокомментировал массовое «минирование» торговых центров в Саратове
Сегодня, 22 мая, в Саратове произошло событие, очень напоминающее осень 2017 года: массовая эвакуация людей из торговых центров из-за того, что они якобы «заминированы».
Оцеплены десятки ТЦ, людей вывели на улицу, здание проверяют кинологи.
- Оперативные службы выполняют все положенные действия. В торговых центрах ничего опасного не нашли. Пока не ясно, кто звонил, этим занимаются специальные службы — рассказал «КП-Саратов» зампред правительства Саратовской области Роман Бусаргин.
Сейчас уже эвакуированы почти все торговые центры Саратова и Энгельса.
Также эвакуация прошла в аэропорту и на вокзалах.
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ИСТОЧНИК KP.RU