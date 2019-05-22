2019-05-22T15:44:44+03:00
Происшествия

В Саратове началась очередная волна эвакуаций

Похожая ситуация уже была в 2017 году
Дарья Вострикова
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Сегодня, 22 мая, по Саратову вновь пронеслась череда эвакуаций социально важных объектов.

В службу международного аэропорта Саратов-Центральный раздался звонок, что учреждение «заминировано». Оттуда срочно вывели всех пассажиров.

Следующими на очереди стали крупные торговые центры: «Триумф Молл», «Тау Галерея», «Оранжевый». Как сообщают очевидцы, также эвакуированы ТЦ «Город», ТЦ «Мир», ТЦ «Победа Плаза» и ТЦ «Рубин», железнодорожный и автовокзал. В Энгельсе: ТЦ «Лазурный», «Облака».

Покупателей отправили на улицу, а вход в здания закрыли. Объекты оцеплены, на месте работают оперативные и экстренные службы.

В правоохранительных органах корреспонденту «КП-Саратов» не подтвердили, но и не опровергли информацию.

Эвакуация в торговом центре на 3 Дачной в Саратове.

Напомним, такая ситуация в Саратове происходит не впервые. Осенью 2017 года после анонимных звонков о «минировании» один за другим оцепили торговые центры и кафе в центре города. Однако ни разу в зданиях ничего опасного не нашли.

В официальной группе «Тау Галерея» сделали заявление:

«Друзья, приносим извинения за неожиданную эвакуацию. Мы будем держать вас в курсе происходящего, надеемся возобновить работу в ближайшее время. Эвакуация произошла из-за анонимного звонка».

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, в энгельсском ТЦ «Облака» сегодня в 13:00 проходили пожарно-спасательные учения.

Похожая ситуация с минированием происходит и в различных городах России: Новокузнецк, Пенза и другие.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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