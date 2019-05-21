Администрация Вольска выиграла апелляцию в деле о продаже бывшего здания детской поликлиники
Двенадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Саратовской области от 13 марта 2019 года о возврате в собственность Вольского района здания бывшей детской поликлиники на улице Саши Евсеева в районном центре.
Ранее арбитраж постановил вернуть муниципалитету здание и участок земли под ним, а его владельцу — ООО «Райский сад» — выплатить из районного бюджета компенсацию общим размером в 3,2 млн рублей. Коммерсанты не согласились с таким расчетом стоимости и представили свой — 10,7 млн рублей.
После проигранного 13 марта процесса в арбитраже предприниматели подали апелляционную жалобу. На минувшей неделе в ее удовлетворении было отказано.
Теперь у «ООО Райский сад» есть два месяца на очередное обжалование в Арбитражном суде Поволжского округа.
Напомним, более 15 лет назад здание на улице Саши Евсеева было продано бизнесменам после открытия новой поликлиники, которое состоялось благодаря поддержке Вячеслава Володина. В один из визитов в Вольск в 2018 году спикер Госдумы узнал о судьбе объекта культурного наследия, бывшей поликлиники, куда в детстве его самого водила мама. Володин выразил недоумение таким распоряжением муниципальным имуществом и настоятельно рекомендовал вернуть здание обратно. Администрация района по совету вице-спикера теперь собирается разместить там детскую школу искусств.
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ИСТОЧНИК KP.RU