Чиновничья хватка: социалка Вольска распродавалась за недорого

СЕГОДНЯ 08:30 2018-09-03T09:10:07+03:00

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Тема распродажи городского имущества в Вольске Саратовской области обсуждается после того, как внимание к ней привлек спикер ГД РФ Вячеслав Володин. До тех пор об этом молчали все. Не замечали этого и чиновники, местные и региональные. А некоторые даже поучаствовали в процессе и поэтому молчат до сих пор вполне осмысленно. Ограничится ли оценка действий продавцов «социалистической собственности» в Вольске тремя эпизодами или появятся новые – изучал на месте корреспондент «КП-Саратов».

Ультиматум Володина

Сегодня известно о трех случаях перехода муниципальных зданий и территорий бывших объектов социального назначения в Вольске в собственность коммерсантов: здание детской поликлиники на улице Евсеева, бывший роддом на улице Красноармейская и части территории детской больницы на улице Здравоохранения, 35.

После того, как темой увода соцобъектов заинтересовался Володин, он дал соответствующее поручение по их возврату депутату Госдумы Николаю Панкову.

- Не допустить разбазаривания городского имущества – жесткая позиция Володина. Вольск до сих пор пытается справиться с последствиями правления одного из бывших глав. Идут попытки администрации вернуть исторический особняк бывшей поликлиники, проданный по бросовой цене. Причем, вместе с землей, на которой стоит. Держу на контроле решение этого вопроса с собственником. По всем подобным вопросам буду обращаться в прокуратуру, — оперативно отреагировал на поручение Николай Панков в ТамТам-канале «Пара слов».

Вячеслав Володин, между тем, уже настоятельно намекнул региональным властям, что в случае возврата здания роддома, его можно было бы реконструировать и использовать под жилье для молодых врачей, заколоченное здание поликлиники – для размещения отделения переполненной школы искусств, а на территории бывшей детской больницы построить современную школу.

Как после этого совета здания можно не вернуть – представить сложно.

Чепрасов и 3,3 млн рублей

Во время одного из визитов в регион, спикер ГД РФ Володин прямо назвал фамилию чиновника, руководившего Вольским районом, когда детская поликлиника с земельным участком ушла в частные руки. Это случилось при Иване Чепрасове еще в середине 2000-х (!) годов. И если бы Володин, год назад проходивший по новой пешеходной улице Вольска, построенной за счет его спонсорского проекта, не поинтересовался, почему это здание стоит до сих пор закрытым – то стояло оно бы так и дальше. Но когда-то сюда ходил маленький Слава, он, будучи теперь большим политическим деятелем, вспомнил о тех временах, и теперь пришлось поднапрячься и местным чиновникам. По иронии судьбы, напротив проданной поликлиники находится Вольская межрайонная прокуратура. В надзорном органе тоже напряглись и после проверки сообщили, что нарушений при продаже не обнаружено.

Как рассказал корреспонденту «КП-Саратов» редактор сайта «Про Вольск» Олег Журбенко, нынешний владелец здания поликлиники готов вернуть купленное у города имущество обратно, но уже не за 2,5 млн рублей, как во время покупки, а минимум за 3,3 млн.

- В одном из зданий рядом с поликлиникой сделали кафе «Райский сад», да и участок, проданный вместе со зданиями чего-то стоит. Сегодня у администрации Вольска есть только два пути – пойти на условия собственника и выплатить названную им компенсацию или судиться с ним, — считает Олег Журбенко.

Здание детской поликлиники с соседним кафе находятся напротив Вольской прокуратурыФото: Александр Уриевский

С учетом того, что администрация при Чепрасове (ныне депутат областной думы) сбыла имущество «в рамках закона», предприниматель может быть признан добросовестным покупателем. Но кто, по совести, должен теперь ему платить, бюджет района или сам Иван Чепрасов?

«Семейный» роддом

История с продажей здания бывшего роддома отличается лишь тем, что здание ушло из муниципальной собственности в частные руки за 10 млн рублей в начале 2010-х годов, и без особого участия главы района в то время, а ныне вице-губернатора Игоря Пивоварова. В Вольске, благодаря все тому же Володину, уже был построен новый перинатальный центр (в 2008 году) как, кстати, и новое здание детской поликлиники (в 2004 году), и детской больницы (в 2017).

Здание бывшего роддома в Вольске наполовину пустуетФото: Александр Уриевский

Прежнее здание роддома, площадью почти 2 тыс. кв. м с земельным участком 1,7 га, вытянутое на весь квартал по улице Красноармейская, стояло заброшенное. Его полностью выкупила компания «Волгаторг» (сеть магазинов «Семейный»). Игорь Пивоваров в этом не участвовал, к тому времени все медучреждения района были переданы на областной уровень, в региональный минздрав. Продажу здания роддома организовали в этот раз не местные чиновники, а областные, из комитета по управлению имуществом. Почему они его продали именно за такую сумму и вообще, почему вдруг продали, а не передали под муниципальные нужды – спрашивать надо с них. В результате половину здания занял сетевой магазин, руководство которого отремонтировало помещения для удобства покупателей. Вторая половина бывшего роддома по сей день продолжает оставаться в запустении.

Представители «Волгаторга», с которыми связался корреспондент «КП-Саратов» заявили, что готовы пойти на расторжение сделки и вернуть все здание области, с учетом затрат, понесенных на переоборудование помещений.

- Все аукционные процедуры были проведены в соответствии с законом. Если сегодня у города есть необходимость разместить здесь общежитие для врачей – мы будем это только приветствовать, и немедленно вернем здание, после соблюдения всех законных формальностей, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе «Волгаторга».

Кто должен платить за эти «формальности»? Вопрос снова уходит в кабинеты чиновников и, наверняка, прокуратуры.

Отмывка прачечной

Очень похожая схема реализована с продажей земли и здания прачечной на территории бывшей детской больницы. Сейчас здесь только охрана на въезде в бывший медгородок. Уже ничего не осталось от объекта здравоохранения, после открытия в прошлом году новой больницы. Часть территории вместе со зданием заброшенной прачечной купил депутат-единоросс из села Терса Анатолий Порецков. Правда, партийную составляющую тут педалировать не стоит – депутатом Порецков стал уже после покупки здания и участка. Приобрел он их через торги в Саратове, которые организовали опять-таки не районные власти, а областной комитет по управлению имуществом в 2016 году. Единственный участник получил право собственности на несколько соток земли и здание в 140 кв. метров на территории бывшей больницы по улице Здравоохранения, 35 всего за 634,3 тысячи рублей.

Въезд на территорию бывшего детского отделения районной больницыФото: Александр Уриевский

- По кадастровой карте стоимость земли - 587,6 тысяч рублей, постройки по Росреестру оцениваются более 2 млн рублей, но региональные чиновники назначил начальную цену в 628 тысяч рублей. При этом в результатах аукциона фигурирует совершенно другой объект – здание в 120 кв. м. на участке 4 сотки по адресу Льва Толстого, 159. По информации кадастровой карты территория больницы до сих пор относится к собственности публично-правовых образований, а участок на Льва Толстого фигурирует как частная собственность, — поясняет ситуацию вольский журналист Олег Журбенко.

Он отметил, что Анатолий Порецков уже обратился в районную администрацию с просьбой перевести участок площадью 877 кв. м. из зоны объектов социального назначения в зону жилой застройки. Этого пока не случилось из-за публикаций местных СМИ и внимания к ним Вячеслава Володина.

Магазин продуктов расположен в здании бывшей прачечной больницыФото: Александр Уриевский

Корреспондент «КП-Саратов» возле магазина с говорящим названием «Мана», открытого в помещении бывшей прачечной детской больницы, встретился со строителем Михаилом. Тот рассказал, что является знакомым депутата Анатолия Порецкова и приехал как раз для оценки имущества и проведенных работ по переустройству заброшенного здания под магазин. По его словам, Порецков является добросовестным покупателем, который вовсе не стремился «купить участок именно у больницы».

- Насчет заниженной цены – по какой выставили, по такой и купил, это нормальное стремление любого человека купить дешевле. Тут было страшное запустение – меня, как строителя, это всегда раздражает, хочется привести все в порядок. А сейчас вот оцениваю затраты на ремонт, чтобы представить владельцу справку – во сколько все это оценить. Между прочим, землю, которую Порецков получил здесь, он и не собирался покупать, ему ее навязали вместе со зданием, — рассказал Михаил.

Инициативу передать заброшенную землю поликлиники под новую школу Михаил вполне приветствует, но не понимает, почему это не было сделано чиновниками сразу, до продажи частникам. И такое мнение корреспонденту «КП-Саратов» высказали многие жители Вольска, с кем удалось побеседовать.

Михаил уверен, что вопросы надо задавать продавшим мунициальную собственность чиновникам, а не предпринимателямФото: Александр Уриевский

Рынок для Наташи

Лукавят предприниматели или честны – теперь разбирается прокуратура, которая начала проверку по всем перечисленным объектам. Но очевидно, что если бы не экс-глава района Иван Чепрасов и не областные чиновники в КУИ – здания так и продолжали бы стоять в неприкосновенности, в собственности района или области.

После такой череды скоропостижно выявленных продаж муниципального имущества возникает вопрос, а не объявятся ли еще новые проданные за бесценок объекты, не всплывут ли они после очередного визита влиятельного земляка?

Вполне возможно. К примеру, ситуация с ушедшим в частные руки муниципальным рынком в Вольске требует особого внимания. После долгих судебных историй, в собственности двух господ из Балакова и ИП Зотина Н.Н., остаются торговые ряды рынка, которые им достались в бытность Ивана Чепрасова главой района. Предпринимателей местные СМИ называют друзьями и партнерами бывшего главы, а госпожу Наталью Зотину - даже сердечным другом. И если для местных жителей эта история совсем не нова, то для областных чиновников и надзорных органов она может вдруг оказаться сенсацией. Как, к примеру, проданная в 2005 году детская поликлиника.

Что дальше

Только ли в Вольске такая ситуация с муниципальной недвижимостью? В Саратове - совсем не так? А в Балаково, или в Энгельсе? ...

В каждом районе Саратовской области нужно появиться Володину с внезапными вопросами – а почему в этом бывшем некогда муниципальном здании ныне квартируют офисы? Или зачем этот бывший соцобъект отдан коммерсантам, когда не хватает площадей медикам, педагогам, культуре? Ни один город области не застрахован от таких резонных вопросов, но никто этого не делает настолько громко. Пока Володин не нагрянет – никто не озаботиться.