Коммерсанты не хотят возвращать здание поликлиники в Вольске

Пока не вступило в силу решение Арбитражного суда об изъятии у ООО «Райский сад» здания бывшей детской поликлиники в Вольске и участка под ней. Суд опубликовал полный текст 13 марта, сегодня многие СМИ поспешили сообщить, что имущество возвращено муниципалитету.

Таким образом, еще не завершилась скандальная история, о которой «КП-Саратов» писала в 2018 году. Во время одного из визитов в Саратовскую область спикер ГД РФ Вячеслав Володин поинтересовался судьбой здания детской поликлиники на улице Евсеева, куда самого политика в детстве водила мама.

Оказалось, здание продали еще в 2005 году в частные руки. Это произошло после того, как с помощью Володина в городе удалось построить новую поликлинику. Вместо того, чтобы использовать для нужд муниципалитета освободившиеся площади в центре города, особняк вместе с участком земли власти района в лице главы Ивана Чепрасова продали коммерсантам из санкт-петербургского ООО «Райский сад». По данным местных СМИ, сумма сделки – около 2,5 млн рублей. Само здание поликлиники с тех пор стояло без использования, а по соседству с ним открылось кафе с тем же названием, что и организация-собственник.

Когда все это узнал Володин, он был, мягко говоря, в недоумении. Тут же выяснилось, что в Вольске продали не один объект соцсферы. Спикер предложил районным властям одуматься и принять правильные решения. Для ускорения процесса курировать возврат этих объектов Володин предложил депутату Госдумы от Саратовской области Николаю Панкову.

Вячеслав Володин в интервью областному ТВ:

- Первый объект, который сдали, это была детская поликлиника, вот просто глазом не успели моргнуть, и обсудить, что могло бы быть в старой детской поликлинике, которая находится в самом центре города, на улице Саши Евсеева, я сам еще ходил в эту детскую поликлинику, меня мама туда приводила. Историческое здание, красивое, заколочено на протяжении уже, наверное, лет 12-13-ти. Но сейчас ее не вернуть. Потому что продали за 2,5 миллиона. А когда стали обсуждать, а как ее вернуть для того, чтобы отремонтировать и отдать, допустим, школе искусств, - потому что не хватает площадей в школе искусств, а здесь это все рядом, все компактно, на радость детям это все можно бы было сделать. Что вы думаете? Сразу выставили 15 млн рублей.

С тех пор удалось вернуть здание бывшего роддома, где работал сетевой магазин, и бывшую прачечную на территории детской больницы, где также новый собственник оборудовал объект торговли.

С детской поликлиникой дела обстояли серьезнее всего – продали очень давно, и у собственника все было оформлено по закону. Добровольно возвращать имущество за те же деньги ООО «Райский сад» отказалось. Депутат Панков повторил, что коммерсанты просят около 15 млн рублей, чтобы вернуть все обратно.

- Надеюсь, что справедливость будет восстановлена и городское имущество послужит людям, — заявил тогда депутат.

Для того чтобы вернуть здание и землю, депутаты Собрания Вольского района внесли изменения в схему территориального планирования и запланировали реконструкцию выявленного объекта культурного наследия «здание больницы 1910-1913 г.г.» для размещения детской школы искусств. Следом в генеральный план Вольска внесли аналогичные изменения и на этом основании сделали постановление администрации об изъятии здания и земли для муниципальных нужд Вольского района из частной собственности. В Единый госреестр недвижимости сделаны соответствующие записи. ООО «Средневолжская оценочная компания» по заказу администрации подсчитала итоговую величину рыночной стоимости - 2 412 000 руб. за нежилое здание поликлиники и 815 000,00 руб. – за земельный участок.

ООО «Райский сад» от этого щедрого предложения уклонилось, и тогда администрация Вольского района пошла в суд. В процессе коммерсанты представили свое предложение по цене, на основании данных своих оценщиков. Они готовы были расстаться с недвижимостью за 10 717 000 руб., из которых здание - 8 683 000 руб., земельный участок - 2 034 000 руб.

В результате суд назначил свою экспертизу, и представитель ООО «Поволжское экспертное бюро» подсчитал общую стоимость объектов – 3 218 000 руб. На этом в Арбитражном суде и остановились, решив отдать поликлинику и участок в собственность района, а бывшим владельцам выплатить обозначенную сумму.

Обойдется ли только в 3,2 млн рублей для бюджета Вольска былая бесшабашность районных властей в распродаже муниципального имущества – пока неизвестно. Если бы не вмешательство Володина, вряд ли кто-то эти процессы запускал бы вообще.

Как выяснила «КП-Саратов», на решение суда уже подана жалоба и сегодня, 17 апреля, дело направлено в суд апелляционной инстанции. ООО «Райский сад» желает получить за купленные когда-то поликлинику и участок как минимум в четыре раза больше, чем за них когда-то заплатило.

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