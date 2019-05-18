Начата проверка смертельной аварии на Песчано-Уметском тракте

СЕГОДНЯ 08:33 2019-05-18T08:33:32+03:00

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СУ СКР по Ленинскому району Саратова начало проверку по факту гибели ребенка под колесами автомобиля.

В следственном управлении сообщили «КП-Саратов», что решение о возбуждении уголовного дела будет принято по итогам проверки.

Как ранее писала «Комсомолка», трагедия произошла вечером 17 мая вблизи поселка Елшанка. 13-летний мальчик шел по обочине Песчано-Уметского тракта от Московского шоссе в сторону поселка Жасминный.

Его и попутчика сбил автомобиль Kia Ceed, за рулем которого находился 40-летний сотрудник правоохранительных органов. От удара мальчика отбросило на несколько метров.

На место были вызваны медики и спасатели, но экстренная помощь оказалась безуспешной – от тяжелых травм подросток скончался в машине «скорой помощи».

По предварительной информации, водитель иномарки был нетрезв. Он якобы пытался скрыться с места аварии и протаранил еще две машины.

ИСТОЧНИК KP.RU