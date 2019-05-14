Саратовские журналисты могут встретиться с Путиным

14 Май 21:10 2019-05-15T07:43:48+03:00

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В Сочи сегодня, 14 мая, открылся Медиафорум Общероссийского народного фронта. Участие в нем принимают представители СМИ из Саратовской области, в том числе «КП-Саратов».

В рамках Медиафорума ОНФ планируется встреча его участников с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщил корреспондент «Комсомолки», вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева на дискуссии в ходе Медиафорума ОНФ вспомнила, как сама работала на ставропольском телевидении. Она сказала, что прекрасно помнит то время, когда ее сюжеты не ставили в эфир, увольняли.

- Так что я знаю, как это — работать за 30-50 тысяч рублей, – поделилась она с региональными журналистами.

На дискуссии «Медиаэтика в эпоху цифровых технологий» была рассмотрена, в частности, тенденция, что именно криминал и трагедии выводят представителей региональных СМИ на федеральный уровень.

Участник дискуссии, главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян заметила, что это не новая реальность, а так устроено человечество.

- Нехорошее показывают и пишут, потому что это читают. Если бы люди предпочитали смотреть постоянно «Лебединое озеро», то его бы и транслировали. Люди обсуждают дома и в транспорте, как разбился самолет, а не о то, что изобрели керамический сустав. Вы посмотрите, где рождались известные журналисты? На войнах, на трагедиях, на чуме. Это всегда так было. Никакого сговора нет, журналистика была честна, когда ориентировалась на интересы аудитории. Есть канал культура, но вы знаете, он не в лидерах, — сказала Симоньян.

Она прокомментировала недавнее принятие законов, ужесточающих ответственность за фейковые новости. По ее мнению, это важная регулирующая функция государства.

- Если ряд СМИ договорились об определенной этике и не показывают некие ужасные вещи, то обязательно найдется тот, кто покажет. И аудитория пойдет к нему, он будет в выигрыше, даже если окажется, что рассказанное — неправда. В США не показывают определенные вещи именно потому, что это законодательно запрещено, — считает Симоньян.

Она заметила также, что население в России традиционно, еще с советских времен, не верит официальной информации и официальным СМИ. Власти должны учиться делится информацией со СМИ, особенно в ситуациях ЧП.

ИСТОЧНИК KP.RU