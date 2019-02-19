2019-02-19T13:27:44+03:00
Общество

Панков напомнил о разрушении дома Яхимовича в Саратове

Он отметил, что долгое время на объекте не ведутся работы
Екатерина Семенова
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Дом ЯхимовичаДом Яхимовича
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Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал в телеграм-канале очередной пост.

- В первом чтении обсуждается законопроект, позволяющий сохранять и восстанавливать объекты культурного наследия путем концессии, государственно-частного и муниципально-частного партнерства. Актуальный вопрос, учитывая, сколько уникальных памятников истории находится в неудовлетворительном состоянии, и нет средств на их восстановление. Но, считаю, важно проработать, какую ответственность должны нести участники процесса за несоблюдение сроков и обязательств. Чтобы не получилось так, что долгое время никаких работ на объекте не ведется. Как, например, в Саратове с домом Яхимовича, который должен был быть реконструирован с помощью компании «ДОМ. РФ», но до сих пор разрушается, — отметил депутат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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