Минпром ищет инвестора для «Тантала»
Министерство промышленности и энергетики Саратовской области прокомментировало «КП-Саратов» ситуацию об исках о признании банкротства ПАО «Тантал».
По словам Минпрома, иск ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» и ПАО «Саратовэнерго» к ПАО «Тантал» является обычным спором хозяйствующих субъектов.
Тяжелые финансовые проблемы и долги предприятия связаны со снижением объема выпуска спецпродукции, утерей рынка гражданской продукции и неэффективным управлением, а также низкой загруженностью мощностей.
Объем производства ПАО «Тантал» в 2018 и в предыдущие годы был ниже точки безубыточности, а на 2019 не заключено ни одного контракта с Минобороны РФ.
Напомним, кредиторы обратились в Арбитражный суд области с исками к ПАО «Тантал» на 26 млн рублей.
Сейчас ведется работа по привлечению на предприятие инвестора и собственника. Министерство промышленности области готово оказать поддержку в рамках своих полномочий.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Минпром: «Тантал» находится в крайне тяжелом положении
Из-за убыточности завода банкротство было ожидаемо
Следите за «Комсомольской Правдой — Саратов» в Telegram и ВКонтакте, а также предлагайте свои новости
ИСТОЧНИК KP.RU