Минпром ищет инвестора для «Тантала»

16 Май 08:03 2019-05-16T08:06:18+03:00

Объем производства ПАО «Тантал» в 2018 и в предыдущие годы был ниже точки безубыточности

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Министерство промышленности и энергетики Саратовской области прокомментировало «КП-Саратов» ситуацию об исках о признании банкротства ПАО «Тантал».

По словам Минпрома, иск ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» и ПАО «Саратовэнерго» к ПАО «Тантал» является обычным спором хозяйствующих субъектов.

Тяжелые финансовые проблемы и долги предприятия связаны со снижением объема выпуска спецпродукции, утерей рынка гражданской продукции и неэффективным управлением, а также низкой загруженностью мощностей.

Объем производства ПАО «Тантал» в 2018 и в предыдущие годы был ниже точки безубыточности, а на 2019 не заключено ни одного контракта с Минобороны РФ.

Напомним, кредиторы обратились в Арбитражный суд области с исками к ПАО «Тантал» на 26 млн рублей.

Сейчас ведется работа по привлечению на предприятие инвестора и собственника. Министерство промышленности области готово оказать поддержку в рамках своих полномочий.

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ИСТОЧНИК KP.RU