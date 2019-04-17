2019-04-17T08:49:29+03:00
Общество

Минпром: «Тантал» находится в крайне тяжелом положении

Из-за убыточности завода банкротство было ожидаемо
Ольга Муравлёва
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Министерство промышленности Саратовской области прокомментировало ситуацию с заводом «Тантал».

- ПАО «Тантал» на протяжении последних лет по ряду объективных и субъективных причин, связанных со снижением объемов выпуска спецпродукции, утерей рынка гражданской продукции, неэффективным управлением со стороны акционера, низкой загруженностью производственных мощностей находится в крайне тяжелом финансово-экономическом положении, — сообщили «КП-Саратов» в Минпроме.

Также отмечено, что объем производства в последние годы был убыточным. В 2019 не заключено ни одного контракта с министерством обороны РФ. По ряду этих причин и нарастающей кредиторской задолженности банкротство ПАО «Тантал» было ожидаемо.

Сейчас министерство промышленности и энергетики ведет работу по привлечению на площадку завода эффективных инвесторов и собственников, чтобы не потерять производство.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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