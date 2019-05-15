В Саратове кредиторы просят взыскать с ПАО «Тантал» 26 млн рублей

15 Май 13:43 2019-05-15T14:45:46+03:00

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Арбитражный суд Саратовской области удовлетворил иск кредиторов к ПАО «Тантал».

Иски о введении процедуры банкротства и взыскании долгов с предприятия поступили от ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» и ПАО «Саратовэнерго».

Сумма исков в общей сложности превысила 26 млн рублей.

Арбитражный суд назначил на 5 июня заседания по проверке выдвинутых кредиторами требований и решения вопроса о введении процедуры наблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU