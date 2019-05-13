Появилось видео попытки поджога правительства Саратовской области
В распоряжении «КП-Саратов» появилось видео с камер наблюдения, как неизвестный мужчина бросил бутылку с «коктейлем Молотова» в проходную правительства Саратовской области.
Возгорание ликвидировали работники учреждения.
Напомним, это произошло ночью 12 мая. С одной из камер видно, как мужчина бросает бутылку, в объектив другой он попал крупным планом, на изображении с третей - он снимает с себя одежду, в которой был на месте преступления.
В Саратове неизвестный бросил коктейль Молотова в здание правительства. Видео с камер наблюдения.
Руководитель пресс-службы губернатора Саратовской области Нина Попова подтвердила информацию о попытке поджога.
- Случаем занимаются правоохранительные органы, — прокомментировала она.
ИСТОЧНИК KP.RU