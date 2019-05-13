Появилось видео попытки поджога правительства Саратовской области

СЕГОДНЯ 17:37 2019-05-13T17:43:38+03:00

Метнувший бутылку с зажигательной смесью в проходную правительства попал в объективы камер наблюдения

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В распоряжении «КП-Саратов» появилось видео с камер наблюдения, как неизвестный мужчина бросил бутылку с «коктейлем Молотова» в проходную правительства Саратовской области.

Возгорание ликвидировали работники учреждения.

Напомним, это произошло ночью 12 мая. С одной из камер видно, как мужчина бросает бутылку, в объектив другой он попал крупным планом, на изображении с третей - он снимает с себя одежду, в которой был на месте преступления.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/708469" frameborder="0"></iframe> В Саратове неизвестный бросил коктейль Молотова в здание правительства. Видео с камер наблюдения.

Руководитель пресс-службы губернатора Саратовской области Нина Попова подтвердила информацию о попытке поджога.

- Случаем занимаются правоохранительные органы, — прокомментировала она.

ИСТОЧНИК KP.RU