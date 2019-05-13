2019-05-13T13:00:11+03:00
Происшествия

Правительство Саратовской области пытались поджечь

Возгорание ликвидировали
Дарья Вострикова
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Вчера, 12 мая, кто-то швырнул бутылку с горючей смесью на проходную правительства Саратовской области.

Возгорание ликвидировали работники учреждения.

Корреспонденту «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области происшествие комментировать отказались.

По словам правоохранителей, информация уточняется.

Руководитель пресс-службы губернатора Саратовской области Нина Попова подтвердила информацию о попытке поджога

- Случаем занимаются правоохранительные органы, — прокомментировала она.

ИСТОЧНИК KP.RU

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