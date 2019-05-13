Правительство Саратовской области пытались поджечь
Возгорание ликвидировали
.
Изменить размер текста:
Вчера, 12 мая, кто-то швырнул бутылку с горючей смесью на проходную правительства Саратовской области.
Возгорание ликвидировали работники учреждения.
Корреспонденту «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области происшествие комментировать отказались.
По словам правоохранителей, информация уточняется.
Руководитель пресс-службы губернатора Саратовской области Нина Попова подтвердила информацию о попытке поджога
- Случаем занимаются правоохранительные органы, — прокомментировала она.
ИСТОЧНИК KP.RU