Михаил Исаев за год заработал 1,6 млн рублей
Глава Саратова Михаил Исаев в 2018 году заработал 1 629 535,51 рубля.
Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, в собственности у него две квартиры, земельный участок под садоводство, жилой дом и баня. Автомобиля градоначальник не имеет.
Супруга заработала 854,28 рубля. Она владеет двумя участками — под жилищное строительство и садоводство — а также жилым домом, баней и квартирой. Еще одна квартира находится у нее в собственности.
Трое несовершеннолетних детей Михаила Исаева собственностью не владеют, пользуются недвижимостью.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Губернатор Радаев заработал меньше своего заместителя
Вице-губернатор Пивоваров опередил по доходам своего шефа
ИСТОЧНИК KP.RU