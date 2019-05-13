Михаил Исаев за год заработал 1,6 млн рублей

СЕГОДНЯ 15:56 2019-05-13T16:02:26+03:00

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Глава Саратова Михаил Исаев в 2018 году заработал 1 629 535,51 рубля.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, в собственности у него две квартиры, земельный участок под садоводство, жилой дом и баня. Автомобиля градоначальник не имеет.

Супруга заработала 854,28 рубля. Она владеет двумя участками — под жилищное строительство и садоводство — а также жилым домом, баней и квартирой. Еще одна квартира находится у нее в собственности.

Трое несовершеннолетних детей Михаила Исаева собственностью не владеют, пользуются недвижимостью.

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ИСТОЧНИК KP.RU