Губернатор Радаев заработал меньше своего заместителя

СЕГОДНЯ 17:34 2019-05-08T18:26:07+03:00

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На сайте правительства Саратовской области опубликованы данные о доходах и расходах и имуществе, которые руководство обязана публиковать каждый год.

Валерий Радаев по сравнению с 2017 годом заработал значительно меньше, всего 3 млн 290 тыс. рублей, тогда как год назад было 5,7 млн рублей. Разница в 2,5 млн объяснялась тем, что в 2017 году губернатор решил получить деньги за неотгулянные отпуска. А у него их официально не было с момента назначения в 2012 году, вот и набежало. В 2016 году, кстати, доход главы региона тоже был на уровне 3,2 млн рублей.

Супруга губернатора зарабатывала менее 20 тыс. в месяц и за год вышло 192 тыс. 218 рублей.

Вице-губернатор Игорь Пивоваров оказался в этом году удачливее шефа в плане зарплаты, его доход - 3 млн 383 тыс. 966 рублей. Почти на 100 тысяч больше, чем у главы области. Супруга Пивоварова отчиталась в 164 тыс. 954 рублях дохода за год.

У губернатора из транспортных средств только прогулочный катер «Boulton 22 Skiff», 2008 года выпуска. Вице-губернатор Пивоваров кроме мотолодки Кроссвинд 175, 2008 г.в. имеется хороший семилетний автомобиль Mersedes Benz GLK 220 CDI 4 matic.

Напомним, на оплату работы еще одного вице-губернатора, должность которого собираются согласовать 15 мая в областной думе, планируется тратить с 2020 года 4,2 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU