В Энгельсе реконструируют памятник Марине Расковой
Во время визита в летный городок Энгельса председатель Государственной думы России Вячеслав Володин вновь высказался о восстановлении гарнизонного дома офицеров.
- Имея такой дом офицером, если сможем его восстановить, мы сохраним память. А также появится возможность проводить торжественные мероприятия города и области – отметил Володин.
Напомним, во время прошлого визита, Вячеслав Володин уже заявил о необходимости восстановить Гарнизонный дом офицеров. А после этого следует решить вопрос с его наполнением.
- Возможно создать здесь мемориальный комплекс, памятник Марине Расковой закажем, он из новых материалов, а вы определитесь, каким он должен быть. Она жива в памяти, пока мы помним, – заявил спикер Госдумы.
Средства на новый памятника и прилегающих территорий должны поступить в бюджет через 1-2 недели.
Он и остальные участники визита возложили цветы к мемориалу Марины Расковой.
.Фото: Дарья Вострикова
ИСТОЧНИК KP.RU