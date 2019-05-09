В Энгельсе реконструируют памятник Марине Расковой

СЕГОДНЯ 17:44 2019-05-09T17:51:37+03:00

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Во время визита в летный городок Энгельса председатель Государственной думы России Вячеслав Володин вновь высказался о восстановлении гарнизонного дома офицеров.

- Имея такой дом офицером, если сможем его восстановить, мы сохраним память. А также появится возможность проводить торжественные мероприятия города и области – отметил Володин.

Напомним, во время прошлого визита, Вячеслав Володин уже заявил о необходимости восстановить Гарнизонный дом офицеров. А после этого следует решить вопрос с его наполнением.

- Возможно создать здесь мемориальный комплекс, памятник Марине Расковой закажем, он из новых материалов, а вы определитесь, каким он должен быть. Она жива в памяти, пока мы помним, – заявил спикер Госдумы.

Средства на новый памятника и прилегающих территорий должны поступить в бюджет через 1-2 недели.

Он и остальные участники визита возложили цветы к мемориалу Марины Расковой.

ИСТОЧНИК KP.RU