2019-04-11T13:07:10+03:00
Общество

Володин предложил сохранить Дом офицеров в Энгельсе из-за интересной истории

К тому же его могут назвать культурно-историческим центром имени Гагарина [видео]
Александр Уриевский
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Вячеслав Володин в Гарнизонном Доме офицеровВячеслав Володин в Гарнизонном Доме офицеровФото: Александр Уриевский
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин в рамках рабочей поездки в Саратовскую область посещает Гарнизонный Дом офицеров в летном городке Энгельса.

Гарнизонный Дом офицеров Фото: Александр Уриевский

Гарнизонный Дом офицеровФото: Александр Уриевский

Отметим, что несколько лет назад здание 1935 года постройки закрыли из-за его аварийности, там много лет не было ремонта. В Доме офицеров Володин пообщался с ветеранами.

- История настолько интересная у здания, что нужно ее сохранить. Давайте займемся и восстановлением, и благоустройством территории, — предложил Володин. — Это больше, чем просто здание.

Он также отметил фамилии знаменитых летчиков и космонавтов, побывавших здесь, в том числе Юрия Гагарина, Германа Титова.

К тому же на встрече ветераны предложили назвать Дом офицеров культурно-историческим центром имени Гагарина.

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Вячеслав Володин в Гарнизонном Доме офицеров в Энгельсе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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