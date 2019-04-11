Володин предложил сохранить Дом офицеров в Энгельсе из-за интересной истории
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в рамках рабочей поездки в Саратовскую область посещает Гарнизонный Дом офицеров в летном городке Энгельса.
Гарнизонный Дом офицеровФото: Александр Уриевский
Отметим, что несколько лет назад здание 1935 года постройки закрыли из-за его аварийности, там много лет не было ремонта. В Доме офицеров Володин пообщался с ветеранами.
- История настолько интересная у здания, что нужно ее сохранить. Давайте займемся и восстановлением, и благоустройством территории, — предложил Володин. — Это больше, чем просто здание.
Он также отметил фамилии знаменитых летчиков и космонавтов, побывавших здесь, в том числе Юрия Гагарина, Германа Титова.
К тому же на встрече ветераны предложили назвать Дом офицеров культурно-историческим центром имени Гагарина.
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Вячеслав Володин в Гарнизонном Доме офицеров в Энгельсе.
ИСТОЧНИК KP.RU