2019-05-09T17:28:40+03:00
День Победы

Вячеслав Володин прибыл в Энгельс

Он возложит цветы к памятнику Марине Расковой
Дарья Вострикова
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Вячеслав Володин в День Победы прибыл в ЭнгельсВячеслав Володин в День Победы прибыл в ЭнгельсФото: Дарья Вострикова
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Сегодня, 9 мая, в День великой Победы, председатель государственной Думы России Вячеслав Володин приехал в Саратовскую область. Он намерен возложить цветы к памятнику советской летчице Марине Расковой в летном городке Энгельса.

В 1941 году по ее инициативе были сформированы авиационные полки «ночных ведьм» на базе Энгельсской военной школы летчиков. Сама Марина Раскова погибла 4 января 1943 года недалеко от села Михайловка Саратовского района.

Память летчицы увековечили монументом, который создал скульптор Евгений Тимофеев в 1953 году.

Скульптор Андрей Щербаков рассказал, что памятник Марине Расковой, 50-60-х годов, сделан из бетона. По его словам, видно что монумент реставрировали цементом поверх форм.

- Такие памятники долго не живут, тут надо заново его лепить. Здесь нарушение пропорций фактуры, нужно серьезно заняться. Вот Родина-мать – это пример профессиональной работы, а этот непрофессионально сделан, – высказался Щербаков.

Андрей Щербаков Фото: Дарья Вострикова

Андрей ЩербаковФото: Дарья Вострикова

Фото: Дарья Вострикова

По его словам, в грядущий год 75-летней годовщины Победы, следует уделять повышенное внимание столь значимым монументам.

Аналогичного мнения придерживается Григорий Олейник, ветеран Великой Отечественной войны, капитан-летчик.

Григорий Олейник Фото: Дарья Вострикова

Григорий ОлейникФото: Дарья Вострикова

Фото: Дарья Вострикова

- Если мы не будем заботиться о памятнике, то его не будет. Это наша святыня, для летчиков, мы каждый праздник приходим сюда, возлагаем цветы. Вчера, 8 мая, мы пришли с юнармейцами, школой, почтили память. Мы подрастающему поколению рассказали, – отметил Григорий Олейник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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