Зампреды правительства Саратовской области задекларировали квартиру в ипотеку, недостроенный дом и туалет

СЕГОДНЯ 18:32 2019-05-08T19:09:00+03:00

У зампреда по социалке с супругом земли больше, чем у зама по сельскому хозяйству

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Вместе с губернатором Валерием Радаевым и вице-губернатором Игорем Пивоваровым о доходах и расходах отчитались зампреды правительства Саратовской области.

Вадим Ойкин, первый заместитель председателя правительства Саратовской области, в отличие от главы региона и вице-губернатора предпочитает плавсредствам снегоход BEARCAT WT, 2007 г.в. Автомобиль Ойкина предназначен для непростых дорожных условий - Volkswagen Touareg, 2015 г.в. Доход зампреда в 2018 году составил 2 млн 735 тыс. рублей, у его супруги всего 98 тыс. 919 рублей. Несмотря на это, она обладает неплохим авто - Audi Q3 2012 г.в. На двоих у Ойкиных четыре разных квартиры, два земельных участка и нежилое помещение. Учитывая, что в семье подрастают трое детей, количество квартир не кажется необычным.

У зампреда Романа Бусаргина доход за 2018 год составил 1 млн 514 тыс. рублей, но он перешел в правительство в конце октября 2018 года, так что основные средства заработал на предыдущей должности в саратовской мэрии. Из транспорта у него мотовездеход ARCTIC CAT TR V 500 CORE, 2013 г.в. и прицеп.

Его супруга получила 384 тыс. 881 рубль за прошлый год.

Зампред по соцсфере Валентина Гречушкина отчиталась в 2 млн 497 тыс. рублей дохода. Из примечательной недвижимости у нее земельный участок в 116 тыс. кв. метров.

Ее супруг за 2018 год не заработал совсем ничего, зато в отличие от жены имеет личный транспорт - легковой универсал Chevrolet Niva 212300-55, 2016 г.в. и земельный участок в четыре раза больше, чем у супруги – 456 тыс. 616 кв. м.

Зампред, курировавший строительство аэропорта под Сабуровкой, Василий Разделкин заработал за год 2 млн 852 тыс. рублей, но отметил, что сюда входит еще и пенсия. У Разделкина нет жены, но есть ребенок и автомобиль Nissan Qashqai, 2011 г.в. Из недвижимости у зампреда только квартира в 60,9 кв. м, да и та - в ипотеке.

У зампреда отвечающего за сельское хозяйство Алексея Стрельникова доход в 2018 году составил 2 млн 579 тыс. рублей. Как предполагается по профилю деятельности, у него есть в собственности земли сельхозназначения, два участка. Но, по сравнению с четой Гречушкиных, весьма скромных по размерам – 144 и 414 кв. метров соответственно. Личной машины у зампреда нет, у его супруги, которая заработала за год 272 тыс. 495рублей, есть двухлетняя Kia Optimа.

У Стрельниковых есть собственный жилой дом на 144 кв. метра, но он до сих пор недостроен. Так и живут.

Управляющий делами правительства Саратовской области Павел Точилкин задекларировал 2 млн 418 тыс. рублей дохода за год. У него есть личное авто - Suzuki Grand Vitara, 2011 г.в., садовый участок, квартира в доле с женой и нежилое помещение (хозблок). Отдельно бывший глава облизбиркома решил отразить в декларации здание уборной площадью в один кв. метр.

У супруги Точилкина, которая стала самой зарабатывающей среди жен руководства правительства, доход составил 628 тыс. рублей. Кроме того, помимо общей с супругом квартиры, у госпожи Разделкиной есть еще две своих личных.

Следует отметить, что ни один из вышеназванных чиновников и их супругов, а также губернатор и вице-губернатор в 2018 году не совершали никаких сделок с недвижимостью и транспортом. Это следует из их деклараций.

ИСТОЧНИК KP.RU