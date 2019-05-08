Депутаты потребовали озвучить зарплату вице-губернаторов саратовского правительства

СЕГОДНЯ 14:35 2019-05-08T16:20:12+03:00

Они спросили, что им отвечать на вопросы избирателей

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В Саратовской областной думе сегодня, 8 мая, прошло заседание рабочей группы, которая, кроме изменения в Устав, обсудила ряд других поправок в законодательные акты.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», это позволит оформить разделение полномочий губернатора и председателя правительства. Изменения также вносятся в закон о вознаграждении нового вице-губернатора и его аппарата.

- Чем руководствовались, когда назначили троих замов новому вице-губернатору? — поинтересовался депутат Дмитрий Пьяных

- Председатель правительства определяет объем работ и представляет его себе. Этим и объясняется количество замов, — ответила на это представитель губернаотра в облдуме Ольга Павлова

Депутат Александр Анидалов заявил, что 4,1 млн рублей — это только зарплата для заместителей вице-губернатора. Он попросил озвучить, какие еще будет расходы.

- Что, они на одном автомобиле с Пивоваровым будут ездить и кабинет по-очереди занимать? — спросил он.

Председатель комитета по госстроительству Алексей Антонов заметил, что у депутата Анидалова бывают такие странные фантазии.

- Вы у людей на улице спросите об этом, какие они вам фантазии расскажут, — отреагировал Анидалов.

Ольга Павлова в очередной раз объяснила, что у губернатора никакие полномочия не сокращаются и ответственности не снимается. А депутаты не утверждают количество чиновников, а только их зарплату.

Антонов заметил, что все «соскучились» по заседаниям и поэтому развели разговоры. И солируют два депутата — от ЛДПР Денисенко и Анидалов от КПРФ.

После этого вопрос попытался задать Денисенко.

- Жгите, — предложила ему Юлия Литневская.

Денисенко поинтересовался, какую цифру называть избирателям, когда они спросят о зарплате нового вице-губернатора — 4,2 млн рублей? Павлова ответила утвердительно.

Вопрос об изменениях в законопроекты были вынесены на заседание комитета

ИСТОЧНИК KP.RU