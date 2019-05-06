Чиновники осмотрели оползень в Сосенках

СЕГОДНЯ 16:39 2019-05-06T16:58:29+03:00

Ситуация с перемещением земли в Саратове остается сложной

Изменить размер текста: A A

В администрации Саратова сегодня, 6 мая, прошло обсуждение ситуации с оползнем в поселке Сосенки.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, специалисты комитета по строительству и инженерной защите, а также администрации Волжского района и управления ГО и ЧС осмотрели место схода оползня «Новопчелкинский».

Было установлено, что он относится к «оползню выдавливания».

- Находится в неустойчивом равновесии с локальными обрушениями и оплывинами на террасах. В результате произошедших подвижек разрушение получило нежилое строение, — отметили в мэрии.

Сейчас ситуация с оползнями в Саратове остается сложной, подчеркнули в администрации. Напомним, в поселке Затон перемещение земли разрушило пять строений, а на улице Новоузенская — дорогу на Кумысную поляну.

ИСТОЧНИК KP.RU