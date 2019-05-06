Чиновники осмотрели оползень в Сосенках
В администрации Саратова сегодня, 6 мая, прошло обсуждение ситуации с оползнем в поселке Сосенки.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, специалисты комитета по строительству и инженерной защите, а также администрации Волжского района и управления ГО и ЧС осмотрели место схода оползня «Новопчелкинский».
Было установлено, что он относится к «оползню выдавливания».
- Находится в неустойчивом равновесии с локальными обрушениями и оплывинами на террасах. В результате произошедших подвижек разрушение получило нежилое строение, — отметили в мэрии.
Сейчас ситуация с оползнями в Саратове остается сложной, подчеркнули в администрации. Напомним, в поселке Затон перемещение земли разрушило пять строений, а на улице Новоузенская — дорогу на Кумысную поляну.
ИСТОЧНИК KP.RU