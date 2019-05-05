2019-05-05T16:44:26+03:00
Происшествия

Оползень разрушил коттедж в поселке Сосенки

Дом обрушился в овраг
Екатерина Семенова
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В Саратове — очередной оползень.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы в соцсетях, на этот раз стихийное бедствие произошло в поселке Сосенки Волжского района.

По словам горожанки Ольги Карулиной в группе «Типичный Саратов», оползень разрушил один из коттеджей. ЧП случилось после дождя и привело к тому, что здание рухнуло в овраг.

Напомним, ранее оползень стал причиной разрушения нескольких домов в Затоне, а также дороги на Кумысную поляну.

ИСТОЧНИК KP.RU

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