Жители рухнувшего дома Деникина боятся бомжей-грабителей

СЕГОДНЯ 12:02 2019-05-03T12:02:19+03:00

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Жители обрушившегося дома Деникина в Саратове боятся бомжей и воров, которые без малейшего зазрения совести заходят в квартиры. Напомним, что здание на улице Радищева, 5 осталось без крыши 7 февраля. Аварийным его признали гораздо раньше: пять лет назад.

С проблемой бороться приходиться двум горожанкам: Ирине и Юле. По словам девушек, незваные гости воруют имущество местных семей. Не спасает даже забор, который давно сломали бомжи.

За этот год воры успели унести кондиционер, несколько конструкций перил и других элементов декора. Отметим, что дом признан объектом культурного наследия.

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Перепуганным гражданам даже пришлось вызывать полицию. Наглость воров дошла до того, что они пытались обчистить коридоры местных жителей.

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Отметим, что в здании осталось несколько семей, в которых есть дети и пенсионеры. Они продолжают жить без газа и отопления и ждать расселения, которое запланировано лишь на следующий год.

ИСТОЧНИК KP.RU