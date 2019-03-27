Из дома Деникина в Саратове бомжи воруют конструкции лестницы
На заседании рабочей группы по сохранению объектов культурного наследия, которое прошло в администрации Саратова, блогер Владимир Лешуков рассказал о судьбе дома Деникина.
Как ранее сообщала «КП-Саратов», здание на улице Радищева, 5 с юридическим адресом Рабочая, 2 осталось без крыши 7 февраля.
Представители администрации должны были принять решение о том, что делать с домом. Однако в настоящее время дом постепенно приходит в упадок.
По словам Лешукова, к нему обратилась одна из жительниц этого дома. Она рассказала, что уже трещит и та сторона здания, где крыша не обваливалась.
Также, по ее словам, на историческую лестницу посягают бомжи, которые частично расхищают элементы конструкции.
Сейчас уже расхищено несколько конструкций лестницы.
ИСТОЧНИК KP.RU