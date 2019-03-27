2019-03-27T10:36:45+03:00
Общество

Из дома Деникина в Саратове бомжи воруют конструкции лестницы

Об этом рассказал блогер Владимир Лешуков
Дарья Вострикова
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На заседании рабочей группы по сохранению объектов культурного наследия, которое прошло в администрации Саратова, блогер Владимир Лешуков рассказал о судьбе дома Деникина.

Как ранее сообщала «КП-Саратов», здание на улице Радищева, 5 с юридическим адресом Рабочая, 2 осталось без крыши 7 февраля.

Представители администрации должны были принять решение о том, что делать с домом. Однако в настоящее время дом постепенно приходит в упадок.

По словам Лешукова, к нему обратилась одна из жительниц этого дома. Она рассказала, что уже трещит и та сторона здания, где крыша не обваливалась.

Также, по ее словам, на историческую лестницу посягают бомжи, которые частично расхищают элементы конструкции.

Сейчас уже расхищено несколько конструкций лестницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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