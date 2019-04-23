В Саратове за взятки задержали начальника одного из отделов МЧС

СЕГОДНЯ 12:33 2019-04-23T12:37:25+03:00

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В Саратове вчера, 22 апреля, силовики задержали начальника отдела информационных технологий, автоматизированных систем управления и связи ГУ МЧС области Игоря Мусина.

Об этом стало известно «КП-Саратов» от неофициального источника. Его задержали по подозрению во взятке.

В СУ СКР по Саратовской области данными о задержании не владеют, в УФСБ региона «КП-Саратов» информацию комментировать отказались, предложив подождать официального заявления в течение пары дней.

Напомним, недавно в Саратове задержали начальника ГУ МЧС по Саратовской области Игоря Качева. Его подозревают в превышении полномочий и коррупционных нарушениях с госзакупками. Качева отстранили от занимаемой должности.

Стоит отметить, что сегодня, 23 апреля, в Саратов прибыл первый замминистра МЧС России, президент международной федерации пожарных и спасателей генерал-полковник Александр Чуприян для обсуждения подготовки к проведению чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту.

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ИСТОЧНИК KP.RU