На огнетушители чемпионата мира среди пожарных в Саратове потратят 15 млн рублей
Сегодня, 23 апреля, в правительстве Саратовской области проходит заседание оргкомитета по поводу проведения в Саратове в сентябре 2019 чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту.
В президиуме вместе с губернатором Валерием Радаевым находится прибывший в Саратов первый замминистра МЧС России, президент международной федерации пожарных и спасателей генерал-полковник Александр Чуприян.
Чемпионат будет проводиться с 8 по 16 сентября на двух площадках — стадион «Локомотив» и на Театральной площади. Ожидается 600 участников из 20 стран.
На экране продемонстрировали образцы экипировки, в которую входит футболка поло, кепка и другое.
- Для закупки спортивных снарядов, инвентаря потратят 21 млн 958 тысяч рублей.
15 млн 230 тысяч на противни с жидкостью, огнетушители и другое. Разработан брендбук, — сообщил в своем докладе врио начальника МЧС по Саратовской области Алексей Татаркин.
ИСТОЧНИК KP.RU