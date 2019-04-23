2019-04-23T11:45:58+03:00
Общество

На огнетушители чемпионата мира среди пожарных в Саратове потратят 15 млн рублей

В правительстве Саратовской области обсуждают проведение ЧМ среди пожарных и спасателей
Ольга Муравлёва
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В правительстве Саратовской области обсуждают проведение Чемпионат мира по пожарно-спасательному спортуВ правительстве Саратовской области обсуждают проведение Чемпионат мира по пожарно-спасательному спортуФото: Ольга Муравлёва
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Сегодня, 23 апреля, в правительстве Саратовской области проходит заседание оргкомитета по поводу проведения в Саратове в сентябре 2019 чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту.

В президиуме вместе с губернатором Валерием Радаевым находится прибывший в Саратов первый замминистра МЧС России, президент международной федерации пожарных и спасателей генерал-полковник Александр Чуприян.

Чемпионат будет проводиться с 8 по 16 сентября на двух площадках — стадион «Локомотив» и на Театральной площади. Ожидается 600 участников из 20 стран.

На экране продемонстрировали образцы экипировки, в которую входит футболка поло, кепка и другое.

- Для закупки спортивных снарядов, инвентаря потратят 21 млн 958 тысяч рублей.

15 млн 230 тысяч на противни с жидкостью, огнетушители и другое. Разработан брендбук, — сообщил в своем докладе врио начальника МЧС по Саратовской области Алексей Татаркин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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