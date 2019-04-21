Точные адреса отключений воды в Саратове 22 апреля

СЕГОДНЯ 17:49 2019-04-21T17:49:30+03:00

В КВС предупредили - воды не будет весь день

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ООО «КВС» напоминает о необходимости пополнить запасы питьевой воды - завтра ее отключат у десятков тысяч жителей Саратова.

Для подключения нового водопровода 22 апреля с 7.00 до 24.00 без вод рискуют остаться жители следующих домов:

Усть-Курдюмская, 1,1а,3,3б,4,5,7,7а,7б,7г, 7д,9а,11,11а,25; Федоровская,1,1а,2, 3,4,5,7,8; Братьев Никитиных, 2,4,4а,6,8,8г,8д, 8 (корп.2,3,4,5,6),10,10а,12,14,14а,16,16а,18; Менякина, 1,1а,1б,3,3а, 3в,4,8; Исаева, 2а,2б, 3,4,4а, 5,6,7,8,9,9а,20,20а,21,22,23,24,25,26,28,32,42,42а, 44,44а,46а; Радужная, 18; Воскресенская, 32,34,48,50; Газовая, 24; Скоморохова, 21, 23; 1-й проезд Скоморохова, 11,13,15,17,19,21,23,28а,28б; Большая Долинная, 6,53; Хрустальная, 55а,55б,55в, 55г, 55д, 55е, 55и, 68а,68б, 68в, 68д, 68е; Самойловская, 55,57,59; Муленкова, 1/1,3/1,6; 3-й проезд Муленкова,2,4,6,6а,8; Уютная, 1; 1-й Овсяной проезд, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10; 3-й Овсяной проезд, 1,3,5,7,9,11,13,15,17; Шевыревская, 2,2а,6,6а; Саловская, 5а,5б,6,8,10,12; Державинская, 1,3,5,10; Камчатская, 1; Апрельская, 1; Приволжская, 1; Челиева, 16; ЖК «Зеленая Долина»; ЖК «Образцово».

Частный сектор по улицам Пшеничная, Алых Роз, Андреева, Дудаковская, Сиреневая, Верхняя, Прохладная, Возрождения, Троицкая, Троицкий проезд, Светлая, Соловьиная, Соловьиный проезд, 1-й, 2-й Светлые проезды, Сетевая, Белых Рос, Нижний прохладный проезд, Рассветная, 1-й Рассветный проезд, Большая Рассветная, Сетевой проезд, Тенистая, Хвойная, Ямальская, Летняя, Зимняя, Соколиная, Белоснежная, Ясная, Тополиная, Парусная, 1-й Летний проезд, Спасская, Есаульская, Владимирская, Межевая, Челиева, Лучезарная, Мартовская, Декоративная, Цветочная, 1-я, 2-я Цветочная, Июльская, Апрельская, Нижняя Сорговая, Михайловская, 1-й,2-й Михайловские проезды, Калининская, 2-й Малый Калининский проезд, 1-й,2-й,3-й,4-й Нижнесорговой проезды, Ивантеевская, 1-й - 11-й Усть-Курдюмские проезды, Беликова, Лобанова, Московского, Новосельцева, Екатериновская, Ртищевская, Малая Ртищевская, Новобурасская, Красноармейская

мкр. Березки, пос.Иволгино, пос.Зональный, пос.УПТК, пос.Кардан, ОПХ Волга, с/з ЦДК, с.Возрождения, с/х Комбайн,

Усть-Курдюмский тракт, Усть-Курдюмское шоссе

Графики подвоза воды в цисцернах уже утверждены.

ИСТОЧНИК KP.RU