2019-04-21T11:14:18+03:00
Недвижимость

Названы места подвоза воды жителям Волжского района

Определены семь адресов
Екатерина Семенова
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Определены места подвоза воды в Волжский район Саратова.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, завтра, 22 апреля, будет перекрыта задвижка на водоводе d-500 мм, что приведет к отключению холодного водоснабжения в поселках Юбилейный, Зональный, ЦДК, Сосенки, микрорайоне Иволгино; совхозе «Комбайн».

Для жителей силами ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» будет организован подвоз воды:

- ул. Исаева, 32 (10:00 – 11:00, 15:00 – 17:00),

- ул. Державинская, 10 (11:00 – 12:00, 17:00 – 18:30),

- ул. Муленкова, 6 (12:00 – 13:30, 18:30 – 20:00),

- ул. Абрикосовая, 1 (10:00 – 11:00, 15:00 - 16:00),

- с/х «Комбайн», 3 (11:00 – 12:00, 16:00 - 17:00),

- ЦДК, 5 (12:00 – 13:00, 17:00 – 18:30),

- 1-й Овсяной пр-д, 1 (13:00 – 13:30, 18:30 - 20:00).

ИСТОЧНИК KP.RU

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