На Чернышевского байкер врезался в BMW X3

СЕГОДНЯ 08:56 2019-04-21T08:56:50+03:00

Мотоциклист мог быть пьян

Изменить размер текста: A A

Вечером в минувшую субботу, 21 апреля, в Саратове произошло очередное ДТП с участием мотоциклиста.

В этот раз, по предварительным данным ГИБДД, не прав оказался байкер.

На улице Чернышевского он врезался в задний бампер внедорожника BMW X3.

По сообщениям очевидцев, на дороге мотоциклист вел себя неадекватно, это дало возможность подозревать, что байкер был нетрезв.

Прибывшие на место медики ЦМК оказали помощь пострадавшему, от госпитализации мотоциклист отказался.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Байкер сбежал с места ДТП в Саратове, бросив мотоцикл

С "железного коня" неадекватному гонщику помогли сойти сотрудники ДПС после погони (подробнее)

Ночью в Саратове байкер на Suzuki Bandit разбился об Opel Astra

Виновным признан водитель машины, который не заметил несшегося на огромной скорости мотоциклиста (подробнее)

В Саратове девушка за рулем «Калины» врезалась в мотоциклиста

Мужчину пришлось госпитализировать (подробнее)

Следите за новостями Саратова также в Telegram и ВКонтакте

ИСТОЧНИК KP.RU