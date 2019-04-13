Ночью в Саратове байкер на Suzuki Bandit разбился об Opel Astra

СЕГОДНЯ 09:14 2019-04-13T10:11:16+03:00

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Авария произошла в 0.50 возле дома № 32 на улице Шехурндина. По данным ГИБДД, виновным в ней стал 25-летний водитель автомобиля Opel Astra. Он нарушил правила перестроения на дороге и столкнулся с мотоциклом Suzuki Bandit, которым управлял 31-летний мужчина.

В результате байкера госпитализировали прибывшие медики.

По предварительным данным, автомобиль поворачивал налево, чтобы пересечь полосу встречного движения и проехать на территорию автомойки. Делал он это через "сплошную" разделительную линию. Мотоциклист на огромной скорости пытался в этот момент обогнать автомобиль слева и врезался в его задню часть, разбив стекло машины.

В ГИБДД по Саратовской области напомнили, что это уже второй случай за неделю, уже три мотоциклиста пострадали. С открытием мотосезона полиция просит автолюбителей быть более внимательными к мотоциклистам, и на перекрестках и при маневрах «искать взглядом мотоцикл».

- Столкновение автомобилей часто оборачивается вмятинами и разбитыми фарами. Для мотоциклиста, даже легкое касание с автомобилем заканчивается неминуемым падением и как следствие тяжелыми травмами, а иногда и смертью, — в ГИБДД напомнили, что байкеры тоже полноправные участники дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU