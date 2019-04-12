Панков: Уже никто не сомневается в запуске нового аэропорта

СЕГОДНЯ 08:40 2019-04-12T10:01:05+03:00

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Депутат Государственной думы России Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» опубликовал пост, посвященный визиту спикера ГД Вячеслава Володина в новый аэропорт под Сабуровкой Саратовской области.

- Возможно, новый аэропорт «Гагарин» в Саратовской области может быть открыт раньше установленного срока, а именно в августе 2019 года.

Если до конца апреля Минфином будут доведены лимиты финансирования до Росграницы, то в августе 2019 года будет завершено строительство аэропорта. В ближайшие несколько минут начнется совещание по подготовке аэропорта к запуску, в котором примут участие Председатель Госдумы Вячеслав Володин, помощник президента Российской Федерации Игорь Левитин и глава Росавиации Александр Нерадько. Со своей стороны Вячеслав Володин пообещал взять этот вопрос на контроль и постараться найти решение, чтобы завершить оборудование международного пункта пропуска через государственную границу к августу. Ранее открытие аэропорта «Гагарин» планировалось в сентябре 2019 года. Добавлю: уже никто не сомневается в запуске нового аэропорта. Все знают и доверяют Володину. Жителей интересует, когда это случится, — написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU