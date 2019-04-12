2019-04-12T10:01:05+03:00
Общество

Панков: Уже никто не сомневается в запуске нового аэропорта

Он может быть открыт ранее срока
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Депутат Государственной думы России Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» опубликовал пост, посвященный визиту спикера ГД Вячеслава Володина в новый аэропорт под Сабуровкой Саратовской области.

- Возможно, новый аэропорт «Гагарин» в Саратовской области может быть открыт раньше установленного срока, а именно в августе 2019 года.

Если до конца апреля Минфином будут доведены лимиты финансирования до Росграницы, то в августе 2019 года будет завершено строительство аэропорта. В ближайшие несколько минут начнется совещание по подготовке аэропорта к запуску, в котором примут участие Председатель Госдумы Вячеслав Володин, помощник президента Российской Федерации Игорь Левитин и глава Росавиации Александр Нерадько. Со своей стороны Вячеслав Володин пообещал взять этот вопрос на контроль и постараться найти решение, чтобы завершить оборудование международного пункта пропуска через государственную границу к августу. Ранее открытие аэропорта «Гагарин» планировалось в сентябре 2019 года. Добавлю: уже никто не сомневается в запуске нового аэропорта. Все знают и доверяют Володину. Жителей интересует, когда это случится, — написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Вячеслав Володин и Валентина Терешкова приняли участие в торжествах Дня космонавтики
Банда скотокрадов из Саратовской области похитила животных на 7 млн рублей
В Саратовской области начинается сезон лесных пожаров
В Аркадакском районе одновременно полыхали два крупных пожара
Школьник из Саратова стал призером всероссийской олимпиады по физике
Отключена вода на центральных улицах Саратова
В Балакове водитель «Калины» сбил велосипедиста
Троллейбусы №4 будут ходить от Музейной площади до Орджоникидзе
В Саратове Андрея Беликова выпустили на свободу
В Саратове бывший спортсмен заступился за женщину и убил ее сожителя
Первым телеканал «ПОБЕДА» включил в свою ТВ–сеть «Ростелеком»
Панков: В новом аэропорту Валентина Терешкова встретилась с саратовскими студентами
За год банк «Открытие» значительно увеличил кредитование в Саратовской области
Гостя пьяной вечеринки в Саратове забили табуретом
В Саратове на большой площади полыхали частные дома
У саратовского должника арестовали мебель и технику
Девушка из Саратовского района осуждена на шесть лет за убийство матери