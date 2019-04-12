Вячеслав Володин и Валентина Терешкова приехали в аэропорт Гагарин
Сегодня, в День космонавтики, 12 апреля, председатель Государственной думы России Вячеслав Володин посещает будущий аэропорт «Гагарин» под Сабуровкой в Саратовской области.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», в поездке его сопровождают первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, Александр Нерадько — руководитель Росавиации, Евгений Москвичев — председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству, депутаты Госдумы Николай Панков, Глеб Хор, Леонид Симановский, а также Игорь Левитин — помощник президента РФ, Евгений Чудновский — гендиректор ЗАО УК «Аэропорты Регионов».
Уже известно, что на территории будущего аэропортового комплекса будет торжественно заложена Аллея космонавтов с именными табличками летчиков-космонавтов, которые будут прилетать в аэропорт Гагарин. Аллея появится на приаэропортовой площади. В центре также разобьют парк с инсталляциями на тему космоса.
.Фото: Дарья Вострикова
АО «СарАэро-Инвест», которое входит в холдинг «Аэропорты Регионов», завершает строительство объектов служебно-технической части нового аэропорта: пассажирского терминала воздушных линий, комплекса административно-производственных зданий. На эти работы выделены инвестиции в сумме 7,7 млрд рублей.
Общая площадь пассажирского терминала — 23 тыс. кв. м, пропускная способность — 1 млн пассажиров в год. Тут будут созданы три телескопических трапа, открыта искусственная взлетно-посадочная полоса 3 тыс.×45 м, 21 место для стоянки воздушных судов.
Аэропорт сможет принимать суда ВС типа Boeing 737 всех модификаций, 757-200, 767-300 ER, Airbus A-319/320/321, Embaer всех модификаций и классом ниже.
Планируется провести совещание по срокам открытия нового аэропорта.
ИСТОЧНИК KP.RU