В Саратовской облдуме проведут совещание по «Протону»

СЕГОДНЯ 10:59 2019-04-10T10:59:23+03:00

Изменить размер текста: A A

На заседании Саратовской областной думы, кроме главного вопроса об избрании спикера были рассмотрены ряд других.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов» с заседания, дополнительный вопрос — освобождение Романова от должности председателя комитета по соцполитике. Решение принято.

Кроме того, было решено провести два совещания на площадке облдумы — первое по ситуации с промышленными предприятиями и второе по ситуации с волейбольной командой «Протон». С таким предложением выступил депутат Анидалов, его поддержал новый спикер Романов.

Также депутаты поддержали проекты федеральных законов по изменениям в систему госзакупок. Напомним, ранее с инициативой по этому вопросы выступил Председатель Государственной думы Вячеслав Володин, его поддержал депутат ГД Николай Панков, который в Саратове провел встречу с творческой интеллигенцией.

ИСТОЧНИК KP.RU