Вячеслав Володин рассказал о законе о госзакупках в интервью

СЕГОДНЯ 10:30 2019-04-06T10:30:39+03:00

По его словам, они нацелены на принятие этих законопроектов в приоритетном порядке, чтобы закон начал действовать уже с мая этого года

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Председатель Государственной думы Вячеслав Володин дал интервью сайту Госдумы, а котором рассказал об итогах работы за месяц по вопросам повестки.

- Вячеслав Викторович, одной из резонансных тем прошедшей недели стал закон о хостелах. ГД и Совет Федерации все же вышли на компромиссное решение. Насколько важным был этот вопрос?

— Это важное решение, оно касается миллионов наших граждан. Сегодня хостелы размещаются в многоквартирных домах, на любых этажах, рядом с квартирами, где живут люди, а это создает серьезные неудобства.

К сожалению, рассмотрение этого вопроса шло длительное время. В первом чтении он был принят три года назад – в мае 2016 года. И только 6 марта Государственная Дума приняла закон о запрете размещения хостелов в жилых помещениях многоэтажных домов.

В результате работы согласительной комиссии Государственной думы и Совета Федерации удалось выйти на компромиссное решение по дате вступления закона в силу — 1 октября этого года. Еще раз отмечу, что принятый Государственной думой закон не запрещает хостелы, а ограничивает их расположение в жилых многоквартирных домах, — сказал Вячеслав Володин.

Он также затронул и предложение Государственной думы пересмотреть закон о госзакупках. В первом чтении был принят законопроект по усовершенствованию госзакупок в сфере культуры.

По словам Володина, нужно, чтобы законы эффективно работали. Закон, совершенствующий процедуру госзакупок в сфере культуры, — это результат диалога между Государственной думой и творческим сообществом — нашими ведущими режиссерами, руководителями музеев и библиотек. Совместно работая над этим федеральным законом, мы руководствовались поручением Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина.

- Сегодня он направлен для обсуждения в регионы с просьбой рассмотреть в приоритетном порядке и дать отзыв. Второе чтение может пройти уже 9 апреля, а третье — 10 апреля.

Также на следующей неделе будет рассмотрен законопроект, позволяющий закупать более качественные и безопасные услуги для организации детского оздоровительного отдыха, — рассказал председатель ГД.

Он также добавил, что законопроектом вводится правило, что закупки услуг по организации детского оздоровительного отдыха можно будет осуществлять только путем проведения конкурса с ограниченным участием. Это значит, что поставщики должны будут пройти предквалификационный отбор и соответствовать специальным требованиям, в первую очередь — организации безопасного отдыха и высокого качества предоставляемых услуг.

- Напомню, что в Государственной думе создана рабочая группа по проведению анализа и совершенствованию процедур закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мы комплексно анализируем данный закон и готовим предложения, позволяющие сделать закупочные процедуры более эффективными, что позволит повысить качество предоставляемых товаров и услуг.

Мы нацелены на принятие этих законопроектов в приоритетном порядке, чтобы закон начал действовать уже с мая этого года, — сообщил Володин.

ИСТОЧНИК KP.RU