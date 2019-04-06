Вячеслав Володин рассказал о законе о госзакупках в интервью
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин дал интервью сайту Госдумы, а котором рассказал об итогах работы за месяц по вопросам повестки.
- Вячеслав Викторович, одной из резонансных тем прошедшей недели стал закон о хостелах. ГД и Совет Федерации все же вышли на компромиссное решение. Насколько важным был этот вопрос?
— Это важное решение, оно касается миллионов наших граждан. Сегодня хостелы размещаются в многоквартирных домах, на любых этажах, рядом с квартирами, где живут люди, а это создает серьезные неудобства.
К сожалению, рассмотрение этого вопроса шло длительное время. В первом чтении он был принят три года назад – в мае 2016 года. И только 6 марта Государственная Дума приняла закон о запрете размещения хостелов в жилых помещениях многоэтажных домов.
В результате работы согласительной комиссии Государственной думы и Совета Федерации удалось выйти на компромиссное решение по дате вступления закона в силу — 1 октября этого года. Еще раз отмечу, что принятый Государственной думой закон не запрещает хостелы, а ограничивает их расположение в жилых многоквартирных домах, — сказал Вячеслав Володин.
Он также затронул и предложение Государственной думы пересмотреть закон о госзакупках. В первом чтении был принят законопроект по усовершенствованию госзакупок в сфере культуры.
По словам Володина, нужно, чтобы законы эффективно работали. Закон, совершенствующий процедуру госзакупок в сфере культуры, — это результат диалога между Государственной думой и творческим сообществом — нашими ведущими режиссерами, руководителями музеев и библиотек. Совместно работая над этим федеральным законом, мы руководствовались поручением Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина.
- Сегодня он направлен для обсуждения в регионы с просьбой рассмотреть в приоритетном порядке и дать отзыв. Второе чтение может пройти уже 9 апреля, а третье — 10 апреля.
Также на следующей неделе будет рассмотрен законопроект, позволяющий закупать более качественные и безопасные услуги для организации детского оздоровительного отдыха, — рассказал председатель ГД.
Он также добавил, что законопроектом вводится правило, что закупки услуг по организации детского оздоровительного отдыха можно будет осуществлять только путем проведения конкурса с ограниченным участием. Это значит, что поставщики должны будут пройти предквалификационный отбор и соответствовать специальным требованиям, в первую очередь — организации безопасного отдыха и высокого качества предоставляемых услуг.
- Напомню, что в Государственной думе создана рабочая группа по проведению анализа и совершенствованию процедур закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мы комплексно анализируем данный закон и готовим предложения, позволяющие сделать закупочные процедуры более эффективными, что позволит повысить качество предоставляемых товаров и услуг.
Мы нацелены на принятие этих законопроектов в приоритетном порядке, чтобы закон начал действовать уже с мая этого года, — сообщил Володин.
ИСТОЧНИК KP.RU