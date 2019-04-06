Саратовская облдума соберет предложения работников культуры по госзакупкам

СЕГОДНЯ 11:26 2019-04-06T11:26:59+03:00

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Сегодня, 6 апреля, в музее «Россия — моя история» прошла встреча депутата госдумы и секретаря реготделения ЕР Николая Панкова с работниками культуры на тему внесения поправок в закон о госзакупках в этой сфере.

- Сегодня не вижу зампреда правительства ответственного за соцсферу, хотя это вопрос ее.

Спасибо, что есть представитель Минэкономики, который вносил эти законы и их проводил через думу. Но они на практике не встречались с теми, кто этими законами пользуется. Что вы вкладываете в их критерии оценки, лучше себе записывайте, чтобы не было заявлений про макарошки, чтобы министры пьяными не попадались, — сказал Панков.

По его словам, он бы попросил чтобы и Минкульт был более лояльным к своим подопечным, защищал их.

- А сегодня, мне кажется, больше декоративных функций у Минкульта. Давайте встречаться, давайте меняться, — заявил депутат ГД.

Он предложил дать поручение саратовской думе — выйти с инициативой заслушать министерства культуры и экономики, а если надо — привлечь президиум ЕР и обобщить опыт практической работы учреждений культуры. Надо разработать на их основе предложения в региональные законы.

- За каждым требованием, товарищи чиновники, прошу видеть живых людей, — заключил на встрече Панков.

Этим завершилась встреча с работниками культуры.

ИСТОЧНИК KP.RU