2019-04-05T15:34:44+03:00
Общество

Полиция заверила дольщиков, что выпущенные из-под ареста обвиняемые в мошенничестве не опасны

Николай Трифонов заявил, что ситуация под контролем
Екатерина Семенова
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Николай ТрифоновНиколай ТрифоновФото: Александр Уриевский
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В правительстве Саратовской области сегодня, 5 апреля, проходит очередное заседание с обманутыми дольщиками.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», обеспокоенность участников долевого строительства вызвало то, что суд отпускает из-под ареста обвиняемых в мошенничестве застройщиков — Владимира Белича, руководителя «Госжилстрой» и Александра Тихонова, руководителя «Фонд жилищного строительства».

Начальник полиции Саратовской области Николай Трифонов рассказал, что если выпущенные под домашний арест начнут активную деятельность, как Галина Чернова, супруга Алексея Абасова, то это завершится для них тем же — новыми обвинениями и заключениям под стражу.

По словам представителей полиции, расследование по домам завершено, и выпущенные из-под стражи застройщики уже не представляют общественной опасности.

- В отношении договоров, которые они могут допечатать на свои дома, можете не беспокоиться. Я вам говорю, все будет нормально. Ситуация под контролем, — заверил дольщиков Николай Трифонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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