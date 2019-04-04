2019-04-04T14:25:52+03:00
Общество

Обвиняемого в обмане дольщиков «Оптимист-2000» и «Рубин» выпускают из-под ареста

Он провел за решеткой 20 месяцев
Екатерина Семенова
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В Саратове областной суд отказался оставить под стражей 62-летнего Владимира Белича, генерального директора ЗАО «Геожилстрой», председателя ЖСК «Оптимист-2000» и «Рубин».

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе облсуда, его обвиняют в мошенничестве в сфере долевого строительства в 2011-2015 годы.

Уголовное дело было возбуждено 17 февраля 2017 года, а Белич был задержан 9 августа. Таким образом, он провел под стражей 20 месяцев. Из них более девяти месяцев Белич знакомился с материалами дела.

Несмотря на то, что следствие вышло с ходатайством о продлении срока ареста, суд отказал.

- Основанием отказа послужило то, что следствием не представлено каких-либо убедительных данных, подтверждающих, что обвиняемый может оказать незаконное воздействие на участников судопроизводства, скрыться от органов следствия либо суда, совершить действия, направленные на предупреждение неустановленных соучастников преступления, — говорится в официальном сообщении облсуда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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