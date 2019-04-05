В Саратове на свободу выпустили второго обвиняемого в обмане дольщиков

СЕГОДНЯ 14:30 2019-04-05T14:39:03+03:00

Суд решил, что гендиректор «Фонда жилищного строительства» не будет мешать правосудию

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В Саратове отпускают из-под стражи очередного руководителя строительной организации, обвиняемого в мошенничестве.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе областного суда, было отклонено ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей генерального директора некоммерческой организации «Фонд жилищного строительства» 60-летнего Александра Тихонова.

Он находится под стражей с августа 2017 года, то есть уже 20 месяцев. Более длительные сроки ареста не предусмотрены законодательством, кроме как в исключительных случаях. При этом суд считает, что на свободе Тихонов не будет препятствовать правосудию.

Напомним, уголовное дело в отношении Тихонова по факту обмана дольщиков домов на Ильинском проезде, проспекте Строителей и пересечении улиц Политехническая и 2-м Товарном проезде было возбуждено 8 сентября 2016 года.

Напомним, ранее было принято аналогичное решение в отношении руководителя «Госжилстрой» и председателя ЖСК «Оптимист-2000» и «Рубин» Владимира Белича.

ИСТОЧНИК KP.RU