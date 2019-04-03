В Саратове чугунную ограду в сквере первой учительницы заменили простым забором

СЕГОДНЯ 16:18 2019-04-03T16:47:42+03:00

В сквере больше нет старинной ограды. Фото соцсетей

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В сквере первой учительницы в Саратове, на улице Соляная перед министерством образования, исчезла ограда.

В пресс-службе УМВД по Саратову корреспонденту «Комсомолки» заявили, что никаких официальных обращений по поводу исчезновения части чугунного забора вокруг сквера к ним не поступало. Не было обращений ни со стороны городской или районной администрации, ни от службы благоустройства.

- По фактам публикаций в интернете об исчезновении части забора вокруг сквера возле министерства образования оперативно-следственная группа ОП-1 в составе УМВД по Саратову проводит проверку, — рассказали в пресс-службе УМВД.

В мэрии Саратова объяснили, что обращение о хищении 11 секций забора было направлено, но, возможно, еще не дошло в полицию.

Прежняя ограда. Фото соцсетей

Сейчас на месте чугунной ограды появился стандартный забор. Многие горожане в соцсетях уже высказали свое негодование, считая, что новое ограждение намного хуже прежнего.

Новая ограда. Фото соцсетей

ИСТОЧНИК KP.RU