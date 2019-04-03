В Саратове чугунную ограду в сквере первой учительницы заменили простым забором
В сквере первой учительницы в Саратове, на улице Соляная перед министерством образования, исчезла ограда.
В пресс-службе УМВД по Саратову корреспонденту «Комсомолки» заявили, что никаких официальных обращений по поводу исчезновения части чугунного забора вокруг сквера к ним не поступало. Не было обращений ни со стороны городской или районной администрации, ни от службы благоустройства.
- По фактам публикаций в интернете об исчезновении части забора вокруг сквера возле министерства образования оперативно-следственная группа ОП-1 в составе УМВД по Саратову проводит проверку, — рассказали в пресс-службе УМВД.
В мэрии Саратова объяснили, что обращение о хищении 11 секций забора было направлено, но, возможно, еще не дошло в полицию.
Прежняя ограда. Фото соцсетей
Сейчас на месте чугунной ограды появился стандартный забор. Многие горожане в соцсетях уже высказали свое негодование, считая, что новое ограждение намного хуже прежнего.
Новая ограда. Фото соцсетей
ИСТОЧНИК KP.RU