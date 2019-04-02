2019-04-02T11:19:19+03:00
Экономика

На саратовском заводе «СЭПО-ЗЭМ» готовятся уволить 10% сотрудников

Предприятие пытается снизить затраты
Екатерина Семенова
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В Саратове готовится к массовым сокращениям работников завод ООО «СЭПО-ЗЭМ».

- Руководством и акционерами предприятия было принято решение об оптимизации численности работающих на 9-11%, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе министерства промышленности и энергетики региона.

Это связано с тем, что портфель заказов на 2019 сформирован на уровне ниже прошлого года, поэтому сокращения позволят «сохранить позиции предприятия на рынке, в том числе гражданской продукции, не допустить снижения уровня заработной платы и реализовать намеченные антикризисные мероприятия».

В Минпроме, впрочем, отметили, что подача уведомления в Центр занятости не обозначает обязательного увольнения всех заявленных сотрудников.

В министерстве занятости, труда и миграции подтвердили факт уведомления о сокращении 470 сотрудников. Большая часть из них — 352 человека — пенсионеры. Всего на предприятии официально трудятся 4,3 тыс. человек.

Ранее сообщалось также о возможных увольнениях сотрудников завода «Тролза» в Энгельсе — а это около 800 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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