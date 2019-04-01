Представители «Тролзы» предложили журналистам покинуть совещание с руководством Энгельсского района

СЕГОДНЯ 13:24 2019-04-01T13:25:27+03:00

Встреча главы района Александра Стрелюхина, главы горсовета и секретаря отделения ЕР Сергея Горевского с представителями руководства предприятия «Тролза» и профсоюзами Фото: Александр Уриевский

Встреча проходит в эти минуты в Энгельсском отделении ЕР

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В Энгельсском местном отделении партии «Единая Россия» 1 апреля проходит встреча главы района Александра Стрелюхина, главы горсовета и секретаря отделения ЕР Сергея Горевского с представителями руководства предприятия «Тролза» и профсоюзами.

Об этом договаривались на митинге, который состоялся в минувшее воскресенье, 31 марта в Энгельсе.

Напомним, производитель троллейбусов «Тролза» попало в непростую экономическую ситуацию и уже в этом году планируется уволить сотни сотрудников. Всего на заводе, который основан в 1868 году, трудятся более 800 человек.

Еще перед началом встречи руководители предприятия высказались за беседу при закрытых дверях и попросили удалить прессу.

Открывший встречу Сергей Горевский заметил, что такие заводы как «Тролза», бывший завод имени Урицкого, являются и брендовыми и градообразующими. Если что-то происходит, «чтобы не было волнений, слухов и паники, которые в таком небольшом городе как Энгельс распространяются быстро, давайте обсудим ситуацию».

- Чем помочь, что можем мы сделать чтобы снять напряженность, чтобы нам было чтобы отвечать людям

Мы с вами более детально поговорим позднее, как только пресса выйдет, чтобы нам понять наши дальнейшие действия. Есть пословица — шила в мешке не утаишь. Об этом заявил и секретарь реготделения ЕР Николай Панков. Нам нужно предугадать и предотвратить возможные риски, — заметил Горевский.

Самое главное — чтобы завод начал работать, высказался Александр Стрелюхин.

- Эта ситуация не одного дня, мы пытались найти решения. Важна позиция собственника. Все сроки возобновления завода отодвигаются. 800 человек, которые работают на «Тролзе» — это армия, умножим на три, если вместе с семьями.

Самое главное начать работать заводу, может быть в усеченной пока программе.

- Надо выбрать тех людей, кто наименее обеспечены, у кого дети в детсады ходят. Если кто-то будет уходить, важно найти им работу, — сказал глава Энгельсского района Стрелюхин.

После этого журналистов попросили покинуть заседание и разговор продолжился за закрытыми дверями.

ИСТОЧНИК KP.RU