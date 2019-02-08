2019-02-08T08:39:25+03:00
Общество

В Минпроме не опровергли сокращения на заводе «Контакт»

Депутат облдумы сообщил об увольнении большей части коллектива
Ольга Муравлёва
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Фото из Instagram Александра АнидаловаФото из Instagram Александра Анидалова
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На заводе «Контакт» в Саратове сократят более 1 тыс. человек.

- На встрече с депутатами Саратовской областной думы и. о. министра промышленности и энергетики области сообщил, что в ближайшее время планируется очередное сокращение числа работающих на заводе «Контакт». Сегодня на предприятии работает 1 597 человек, — написал на своей странице в Instagram депутат облдумы Александр Анидалов.

По его словам, в планах руководства оставить 400-500 рабочих, а уволить больше 1 тыс.

Первый замминистра промышленности и энергетики области Владимир Белгородский прокомментировал сложившуюся ситуацию. Он считает, что некоторые депутаты, делая карьеру на дискредитации действий органов исполнительной власти, позволяют себе недопустимые и непорядочные заявления, не имеющие ничего общего с действительностью.

- Аналогичные высказывания и действия таких «радетелей» за промышленность усложняли процесс формирования портфеля заказов на «Заводе автономных источников тока», привлечения на него эффективного инвестора и собственника, — рассказал Белгородский.

Он отметил, что заявление по «Контакту» направлено на дестабилизацию ситуации на предприятии, где уже есть «дорожная карта» по выводу из кризиса. Также на базе завода планируется создание зоны особого экономического развития.

- Реализация данных мероприятий позволит не только сохранить коллектив предприятия, обеспечить достойную заработную плату, но и создать новый импульс его развития, — подчеркнул замминистра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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